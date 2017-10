Coup de filet sur un trafic de drogues dans le Doubs...

Ce sont les gendarmes de la brigade d’Hérimoncourt qui ont été les premiers à alerter leur collègues de Montbéliard et de Besançon sur l’existence de ce réseau au commerce florissant.

Sous le contrôle d’un magistrat du parquet de Montbéliard, il aura fallu trois semaines de surveillances et d’investigations minutieuses aux enquêteurs pour opérer un coup de filet fructueux portant ainsi une atteinte conséquente au réseau ciblé. Avec l’appui de l’antenne GIGN de Dijon, du PSIG Sabre de Vesoul, des équipes cynophiles de Vesoul et Meyenheim (68) et un dispositif de sécurité conséquent fourni par la compagnie de gendarmerie de Montbéliard, cette opération d’envergure a permis la saisie de plus de 7 kg de drogues :

3,2 kg d’héroïne,

150 gr de cocaïne,

3,8 kg de résine de cannabis.

La valeur marchande des produits saisis est estimée à 170 000 euros à la revente. Ces produits alimentaient une cinquantaine de clients réguliers du voisinage, générant des troubles à l’ordre public récurrents.

Par ailleurs, environ 1 100 euros en liquide, du matériel informatique, un pistolet d’alarme et deux véhicules ont été saisis par les enquêteurs.

Comparution immédiate

Les trois principaux mis en cause vont être jugés en comparution immédiate ce jeudi après-midi par le tribunal correctionnel de Montbéliard. Il est à noter que la tête de réseau est peu connue de la justice.