Coupe de France : Sochaux éliminé par le PSG en 8e de finale

Angel Di Maria a marqué dès la première minute de jeu. Le ton était donné. Mais Florian Martin a égalisé à la 13e minute. Une belle réaction qui redonnera de l'espoir au FC Sochaux qui a bien tenu en défense. Cavani redonnera l'avantage au PSG. L'Argentin Angel Di Maria donnera deux autres buts à son équipe et signe un triplé pour ce 8e de finale.

Les réactions

Peter Zeidler (entraîneur de Sochaux)

"On est abattu et pas seulement avec le résultat et l'élimination. On voulait faire la fête avec cet adversaire de classe mondiale, mais la fête est gâchée avec la blessure de Florian Martin (rupture ligaments croisés). Les erreurs, ça fait partie du football, mais on n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça à la première minute (perte de balle qui entraîne un but, ndlr). On a vu l'état d'esprit de mon groupe avec cette égalisation méritée.

À la mi-temps on y croit car même contre le PSG, il y a toujours une chance quand on n'est mené que 2-1. Mais le troisième but vient trop tôt en seconde période. On a vu une certaine frustration même si on a tout donné. Je sais qu'on a une bonne équipe, maintenant on va pouvoir travailler pour le championnat. On va revenir, se relever pour réussir le troisième tiers de la saison. J'ai été impressionné par Paris. On a pu admirer leur classe technique. Même pour le Real Madrid la semaine prochaine, ça va être difficile."

Unai Emery (entraîneur du Paris SG) "L'équipe a fait un très bon match"

"L'objectif aujourd'hui c'était de passer ce tour en Coupe de France, sans blessure et obtenir des informations sur le collectif. On respecte beaucoup ce titre, la Coupe de France, on respecte beaucoup Sochaux aussi. L'équipe a démontré sur le terrain tout le respect qu'elle avait. L'équipe a fait un très bon match, avec de la maitrise. J'ai beaucoup de respect pour Sochaux qui est une équipe offensive. On savait qu'il nous donnerait du travail défensivement.

Nous avons commencé fort, en marquant tôt, on a eu des occasions pour marquer le deuxième but. Mais Sochaux a eu deux ou trois occasions et ils ont marqué. Nous avons concédé moins de situations en seconde période, mais il a fallu prendre le large pour cela. L'équipe a démontré que le meilleur respect c'est travailler sur le terrain pendant 90 minutes avec une mentalité de vainqueur.

Le match de Toulouse est une bonne préparation pour le match du Real Madrid, pour améliorer le collectif. Si on gagne samedi on sera mieux préparé. Le plus important c'est de bien préparer chaque match, bien gérer les joueurs pour éviter les blessures. Diarra ? Être titulaire c'est bon pour son rythme, pour mieux connaitre ses coéquipiers. Il a fait un bon match, comme toute l'équipe. Di Maria? Nous sommes très contents de lui. Il mérite d'être dans le groupe, dans le 11, comme tous les autres joueurs. Aujourd'hui mon opinion de lui n'a pas changé, c'est un joueur important pour nous."

Info +

Les Herbiers (N1) créent la surprise à Auxerre (3-0)



Par ailleurs, les Herbiers, club de National 1, ont créé mardi la surprise sur la pelouse du favori Auxerre (L2)(3-0, mi-temps: 1-0) pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. C'est la troisième fois que la formation vendéenne, avant-dernière de son Championnat, élimine une équipe du deuxième niveau en deux ans, après Orléans et le Gazélec Ajaccio en 2017.