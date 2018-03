Les lycéennes étaient au rendez-vous ce mercredi 7 mars 2018 à Besançon pour deuxième édition de course "La Lycéenne", organisée par l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). En plus de la course, des stands et deux ambassadeurs étaient présents : Laurent Maistret, gagnant de Danse avec les Stars et vice-champion de France de boxe française, accompagné de la danseuse Denitsa Ikonomova et Priscilla Betti, chanteuse et actrice française. Cet événement intervient notamment à un jour de la journée internationale des droits de la femme.