Une application pour remplacer les audioguides à la Citadelle de Besançon

Depuis le 8 avril 2017, les visiteurs sont invités à venir avec leur tablette ou smartphone lors de leurs prochaines visites pour essayer la nouvelle application en Wi-Fi développée par la société Livdéo.

Livdeo (diffusion de contenus de mobilité) a créé la solution "Geed" pour diffuser des contenus multimédias accessibles sur le propre terminal de l'utilisateur sans connexion internet et sans application à télécharger. Plus de 250 visiteurs peuvent se connecter en même temps sur chaque box à la Citadelle.

Comment se présente la visite guidée ?

Chaque visiteur recevra un flyers explicatif pour sa première connexion Wi-Fi. Il lui indiquera la marche à suivre. "L'application viendra remplacer les audio-guides, elle est explicative et pédagogique" explique Thierry Morton, adjoint au maire de Besançon en charge du tourisme.

Trois options seront proposées : un parcours enfant, un adulte et un dernier "facile à lire" pour les personnes handicapées. Le tout sera animé de vidéos, de commentaires et de jeux ludiques. Une traduction sera également proposée le 2 mai 2017 en anglais, en allemand et en italien (avec l'aide des étudiants en Erasmus italien).

Les visiteurs auront aussi la possibilité de suivre un parcours ou de se le créer. Ciprian Melian, développeur de l'application, précise "qu'il est possible de se repérer et de choisir le chemin le plus court". L'application localise chaque visiteur et donne des informations pratiques. Elle permet également de "connaître en temps réel" les animations proposées à la Citadelle.

A la maison...

Les visiteurs ont encore accès à leurs données même s'ils ne sont pas sur le site de la Citadelle. Ils peuvent enregistrer sur leur téléphone et tablette les points visités dans la journée.

L'application couvre principalement les espaces extérieurs (le parcours Vauban, les remparts, le zoo). Les espaces intérieurs comme les musées ou les expositions sont en cours de développement.

Info +

Une quarantaine de tablettes seront disponibles pour visiter les lieux. Il est toutefois recommandé de se munir de vos appareils si vous en possédez un.