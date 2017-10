Vous avez un projet de construction ou de rénovation ?

Rencontrez des architectes sur le stand : "Créons l’architecture de votre maison"

Des architectes vous feront découvrir leur démarche et leurs productions. Ils seront à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet de construction ou d’autoconstruction, dans le cadre d’une rénovation, d’un agrandissement, de transformations, de réorganisations, d’aménagements intérieurs et/ou extérieurs.

Exprimez vos envies et vos besoins, ils répondront à vos questions et vous apporteront des solutions adaptées. Pour un conseil sur mesure, neutre et gratuit, venez rencontrer nos architectes !

Info +

Les CAUE (Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement) conseillent, sensibilisent, forment et informent sur la qualité du cadre de vie ///// La M’A promeut l’architecture contemporaine ///// L’Ordre représente les architectes et veille au respect des règles de la profession /////

Contacts : CAUE du Doubs – Tél. 03 81 82 19 22 - M’A de Franche-Comté – Tél. 03 81 83 40 60 - Ordre des architectes - Tél. 03 81 81 47 38