Crue à Besançon : le point complet et les perturbations ce mercredi matin

Ce mercredi 24 janvier 2018, Besançon se réveille avec les doigts de pied dans l'eau. Le département du Doubs reste en vigilance Orange.

Finalement, le Doubs n'a pas atteint les 7 mètres et s'est arrêté à 6,71 à partir de minuit et jusqu'à 3h30 du matin. La décrue s'annonce très lente : 6,65m relevés à 7h sur Besançon. (source : vigicrue Besançon)

Inforoute

Besançon

Dans le secteur de Chamars, la circulation est coupée sur le pont Charles de Gaulle depuis 5h du matin dans le sens descendant. Une déviation est mise en place dans le sens descendant par le pont canot

En revanche la circulation dans le sens montant ou en direction de la Gare d'eau est possible, mais il faut rouler avec prudence et dans l'eau.

La circulation est délicate avenue de la 7e armée (route de Lyon, Tarragnoz) avec beaucoup d'eau, mais ça passe

Conditions de circulation perturbées dues aux inondations sur les secteurs vallée de la Loue Ornans / Quingey et sur secteurs vallée du Doubs :

Chalèze

Vaire-Arcier

Rodet Fluans

Osselle Routelle



Secteur Montbéliard Conditions de circulation perturbées et délicates sur l'ensemble du réseau dues aux inondations, notamment sur les secteurs de Mathay, Voujeaucourt et l'Isle s/Doubs (consultez la carte inforoute25 pour plus d'informations) -

RD437 St Hippolyte direction Montbéliard coupée suite glissement de terrain.

Parking Marché Beaux-Arts

Du côté de la rue Jean Petit, le niveau -2 du parking Marché Beaux-Arts est inondé.

GINKO

En raison des inondations, plusieurs lignes du réseau urbain Ginko de Besançon subissent des perturbations.

8h15

10 15

Jusqu'à la fin du service

Arrêts perturbés Lignes déviées et arrêts de report 8 Mai 15 -> Campus : arrêt Chamars Chamars 10 -> Palente Z.I.: arrêt Esplanade Chaudanne 10 -> Palente Z.I.: arrêt Polygone 15 -> Chamars : arrêt Polygone

7h30 les lignes diabolo 323 et RPI 75, 10 et 15 sont perturbées.

LIGNE N° Direction Descriptif des lignes perturbées Diabolo 323 Collège Clairs Soleils Prise en charge des collégiens au niveau du Pont à l'entrée de Chalèze. RPI 75 Ecole de Roche lez Beaupré Prise en charge des élèves au niveau du Pont à l'entrée de Chalèze.

6h30

LIGNE N° Direction Descriptif des lignes perturbées 10 Palente ZI Circulation interrompue entre l'arrêt Polygone > Esplanade 15 Campus Circulation interrompue entre l'arrêt Chamars > Janvier 15 Centre-ville Circulation interrompue entre l'arrêt Polygone > Chamars





SNCF

La circulation est interrompue entre Saint-Amour et Bourg-en-Bresse. Les clients débutant leur voyage à Belfort et Besançon et se rendant à Lyon sont invités à poursuivre leur voyage en passant par Dijon.

Les clients se rendant à Bourg en Bresse au départ de Dijon sont invités à passer par Mâcon.

Reprise progressive du trafic prévue mercredi 24 Janvier. La SNCF invite les voyageurs à vérifier leurs horaires sur ces lignes avantle départ.