Crue à Besançon : pourquoi le panneau d'information ne fonctionne-t-il pas sur le pont R. Schwint ?

"En effet, ces dispositifs ne sont plus opérationnels", confirme Daniel Mourot, directeur de la Voirie à Besançon, "c'est une technologie dépassée dont la maintenance est très onéreuse. De plus, la fiabilité est devenue médiocre et d'autres moyens de communication aujourd'hui sont plus efficaces tels qu'internet !"

La population est invitée à s'informer de la montée des eaux en appelant le 03 81 25 10 33 ou en consultant www.vigicrues.fr

Les panneaux de ce type installés à Besançon devraient être prochainement retirés de la voie publique.