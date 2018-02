Crues et éboulements : réouverture prochaine de la RD39 à Cour-Saint-Maurice

La RD464 et RD 39 avait été fortement impactées par divers glissements de terrain. Depuis ce mois de janvier, une déviation avait été mise en place. Sur la RD 464, un alternat par feux régule toujours la circulation sur une voie.

"L’évacuation des matériaux qui obstruent la RD 39 nécessite la sécurisation du talus amont par la réalisation de purges et la pose de grillages de protection. Ces travaux ont débuté jeudi 1er février en urgence et sont en cours actuellement. Une évacuation partielle des matériaux et des bois abattus devrait avoir lieu en milieu de semaine pour limiter leur accumulation (coût des travaux estimé à 50 000€ ttc)", explique le département du Doubs.