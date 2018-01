Crues et inondations en Franche-Comté : le point complet

Pour le Doubs, la montée des eaux est relativement lente et la décrue le sera tout autant. À Besançon, le pic de crue est attendu vers minuit et devrait approcher les 7 mètres (6,60m à 19h).

L'eau devrait encore monter de 20 à 30 centimètres dans les prochaines heures. Conséquence : les quais du centre-ville, les secteurs Chamars et Gare d’eau risquent d’être inondés, ainsi que des caves et souterrains. Des coupures de routes sont à prévoir. La préfecture du Doubs demande aux habitants de prendre leurs précautions.

A 21h, la route de Lyon et la route vers Chamars n'étaient encore pas coupées. La Ville de Besançon indique être "à la limite" de la fermeture. Des équipes d'astreinte vont se relayer toute la nuit afin de vérifier la praticabilité des chaussées et fermer si besoin la route pour la sécurité des automobilistes.

Info route

Une quarantaine de routes sont coupées en fin de journée dans le département du Doubs.

Suite au glissement de terrain conséquent intervenu sur la RD437 à hauteur de Saint- Hippolyte, la route sera coupée pour quelques jours.

À Cour-Saint-Maurice, la RD39 est coupée suite à un glissement de terrain.

SNCF

En raison des intempéries, la circulation est interrompue entre Saint Amour et Bourg en Bresse et de fortes perturbations sont à prévoir sur la ligne entre Besançon et Lyon. La SNCF invite les voyageurs à se renseigner et à consulter les horaires sur la ligne Besançon - Lyon.

Les clients débutant leur voyage à Belfort et Besançon et se rendant à Lyon sont invités à poursuivre leur voyage en passant par Dijon.

Les clients se rendant à Bourg-en-Bresse au départ de Dijon sont invités à passer par Mâcon.

Reprise progressive du trafic prévue mercredi 24 Janvier

À Ornans, la Loue a atteint son pic le lundi 22 janvier 2018 en début de soirée à 2,61m (cote d'alerte à 1,50m) au-dessus de la crue de novembre 2002 (2,5m). la décrue s'est amorcée dans la nuit et s'est poursuivie dans la journée pour atteindre 1,83m à 19h.

20 h : Fermetures d'écoles et de collèges dans le Jura

Pour limiter les déplacements dans des secteurs à risque, la préfecture annonce la fermeture ce mercredi 24 janvier 2018 la fermeture des établissements scolaires (écoles et collèges) dans une dizaine de communes :

Annoire

Asnans-Beauvoisin

Chaussin

Champdivers

Gevry

Longwy-sur-le-Doubs

Molay

Neublans-Abergement

Parcey

Petit-Noir

Peseux

Rahon

18h45 : perturbations sur certaines lignes Ginko du Grand Besançon

Suite aux inondations, le réseau Ginko subit des perturbations. les communes d'Avanne, ranceney et Oselle ne sont pas desservies.

LIGNE N° Direction Descriptif des lignes perturbées 52 Rancenay Les communes d'Avanne et Rancenay ne sont pas desservies 56 Osselle La commune d'Osselle-Routelle n'est pas desservie Diabolo 1703 Byans sur Doubs Terminus St Vit Poudrière Diabolo 1704 Byans sur Doubs Terminus St Vit Poudrière





18h00 : le point en Haute-Saône