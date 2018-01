Crues et inondations : le point complet ce mardi 23 janvier 2018

Le point à 7h00

Vallée de la Loue :

A Ornans, le pic de crue a été atteint vers 21 heures (2,61 m). De nombreux dégâts matériels sont à déplorer. Ce matin la Loue est à 2,26 m (côte d'alerte à 1,5m)

A Quingey, l’évacuation préventive d'une quarantaine 40 résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée menacée par les eaux s'est terminé peu avant minuit. 7 d’entre eux, dont 6 poly-handicapés et 1 résident sous assistance respiratoire, ont été hébergés au centre de réadaptation fonctionnelle de Quingey et 33 autres ont été abrités accueillis à la salle polyvalente de l’EPHAD de Quingey.

Les écoles et collèges de Quingey et Ornans seront fermés aujourd'hui, mardi 23 janviers 2017. Les écoles de Vuillafans et Montgesoye sont ouvertes mais il n’y aura pas de transports scolaires pour ces communes.

Vallée du Doubs :

A Montbéliard, le pic de crue sera atteint en milieu de nuit. A Besançon, le pic de crue est attendu demain mardi en cours d’après-midi.

Ce mardi matin, le Doubs est à 6m (Côte d'alerte à 4,20m)

Dans le Doubs, 71 interventions pour épuisement et assèchement ont été réalisés entre la journée de lundi et la nuit de lundi à mardi jusqu'à 5h du matin.

Évolution météo

Les pluies, déjà devenues faibles durant la nuit vont maintenant s'estomper. Sur les dernières 24 heures, il est tombé le plus souvent entre 30 et 50 mm, et sur les plateaux jurassiens 60 à 90 mm.

Sur les départements du Doubs et du Jura, le temps va redevenir plus sec ce mardi matin, d'où la fin de cette vigilance orange de fortes précipitations. Entre samedi 20 janvier au matin et la fin de nuit de lundi 22 à mardi 23, c'est-à-dire en un peu moins de 72 heures, les cumuls de pluie auront atteint 40 à 60 mm en plaine, 70 à 120 mm sur les plateaux jurassiens, ponctuellement 130 à 150 mm.

Les routes coupées