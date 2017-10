C'est avec émotion que Maryann a reçu son diplôme. Sur l'intitulé on peut y lire "certificat de qualification professionnel de l'industrie hôtelière, serveur restauration" : "Je suis tellement contente d'avoir fait cette formation. C'est grâce à Thierry Marx que je suis devenu maître d'hôtel", explique Maryann."J'étais cuisinière avant mais j'ai décidé de changer, de me reconvertir et j'ai trouvé cette formation de serveuse sommelière. Je travaille désormais à Mégève en Haute-Savoie", explique-t-elle en regardant Thierry Marx monter sur l'estrade avant son discours.

Le chef a tenu à féliciter les nouveaux diplômés et a rappelé l'objectif de l'école : "Cuisine Mode d'emploi(s) c'est l'idée de replacer la formation professionnelle dans ce qu'elle a de plus active, c'est une histoire d'hommes et de confiance et d'engagement. On fait pour apprendre. C'est pourquoi nous avons décidé de former les personnes de manière qualitative et au plus vite. Soit 12 semaine pour sortir au statut de commis de cuisine".

Il a tenu a notamment à redéfinir le métier de commis : "c'est 80 gestes de base, 90 recettes du patrimoine culinaire français, quatre grandes cuisson des œufs, des viandes, des poissons, des légumes et cinq desserts" et celui de serveur "c'est une posture, un engagement. Il faut toujours avoir un projet et un engagement et la régularité est la monnaie d'échange", conclut le chef.

