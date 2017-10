Cyclo-Cross : Steve et Lucie Chainel sur la première marche du podium à Besançon

ÉLITE

En l'absence du champion de France et vainqueur sortant de la Coupe de France Clément Venturini qui a décidé de ne plus faire du cyclo-cross sa priorité, Steve Chainel (Team Chazal Canyon) a logiquement emporté l'épreuve. L'ancien coureur pro (FDJ – Cofidis) est resté durant toute la course dans les premières places. Dans le dernier tour, il a devancé Fabien Canal (Armée de Terre) et le Franc-Comtois nonuple champion de France, Francis Mourey.

"Je savais qu'il fallait prendre un bon départ, mais aussi être patient. C'était un parcours difficile. Il ne fallait pas faire l'effort de trop sur la première moitié de course. J'en ai mis une petite pour tester mes adversaires, mais sans plus. Il fallait que j'attende le dernier tour. Je voulais simplement virer en tête dans le dernier virage."

Source : Direct Vélo

JUNIORS

Joris Delbove (Club Champagne Charlott') termine devant Valentin Retailleau (Poitou-Charentes) et Benjamin Rivet (Limousin).

ESPOIRS

Joshua Dubau (Team Peltrax-Braquet Libre) a terminé premier devant Eddy Finé (Charvieu-Chavagneux IC) et son frère Lucas.

DAMES

Lucie Chainel (Team Chazal-Canyon) l'emporte devant Hélène Clauzel (VC Sainte-Croix-en-Plaine) et Marion Norbert-Riberolle (UC Bassin Houiller).

JUNIORS FILLES

Jade Wiel (VC Morteau-Montbenoit) est première Juniors devant Maina Galand (Finsitère) et Léa Curinier (Valence) .

CADETTES FILLE

Chez les Cadettes, Line Burquier (VTT Pays de Gavot) a terminé première devant Lauriane Duraffourg (Vel Haut-Jura Saint-Claude) et Maëva Squiban (Finistère).

En direct de Besançon et de la course Élite Hommes. #CDFCX pic.twitter.com/KeqDtdt5iq — FFC (@FFCyclisme) 15 octobre 2017



RÉSULTATS COMPLETS