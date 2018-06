Dangers du soleil : et si tous les Bisontins portaient un chapeau la semaine du 21 juin ?

Les dermatologues invitent les commerçants, les agents municipaux, etc. à se couvrir d'un chapeau et/ou à décorer leur vitrine d'une ombrelle ou d'un chapeau "pour interpeller les Bisontins et les touristes sur les risques des UV", souligne l'association. Et d'ajouter : "Ce clin d'œil différent nous permettra encore de sensibiliser les patients, les clients, les Bisontins à la protection solaire vestimentaire : chapeau, vêtements longs, et crème solaire en complément."

Franche-Comté, une région où l'incidence des cancers de la peau est la plus élevée

Asfoder explique que les cancers de la peau sont les plus fréquents. Ils sont surtout secondaires à l’exposition brutale et chronique au soleil, été comme hiver (bronzage, jardinage, sports, travaux extérieurs, déplacements quotidiens). La Franche-Comté est une des régions où l’incidence des cancers de la peau est la plus élevée.

Un dépistage précoce et une meilleure protection sont donc nécessaires selon les dermatologues. Il n’existe pas d’écran total. Seules les protections vestimentaires : chapeaux, vêtements longs sont efficaces. Il faut surveiller régulièrement sa peau : apprendre l’auto-examen.

