Le principe est très simple : au pupitre, un chef d'orchestre qui dirige les musiciens installés sur des piédestaux, en face de lui. Personne n'a besoin de savoir jouer d'un instrument. On a seulement besoin de son corps et de ses mains. Chaque piédestal correspond à un ensemble d'instruments. Ces derniers sont représentés sur le pupitre. Le chef d'orchestre doit alors passer ses mains sur les instruments pour les faire retentir avec ses "musiciens" assis ou debout sur les piédestaux. Ainsi, ensemble, il est possible de "jouer" la 7e symphonie de Beethoven, la 1re symphonie de Brahms, la 1re symphonie de Schumann, la 5e symphonie de Mahler et le Boléro de Ravel.

Il est très amusant de deviner quelle symphonie est entendue dans les haut-parleurs situés autour du dispositif. Petits et grands peuvent y trouver leur compte !

Pour les mélomanes…

Pour Jacopo Baboni Schilingi, compositeur de musique contemporaine qui participé à l'élaboration de ce dispositif unique au monde, Immersion symphonique s'adresse à deux types de publics : "les mélomanes de musique symphonique et les mélomanes des autres musiques". Et d'ajouter : "il n'y a aucun son de synthèse, uniquement des sons d'orchestres". Le compositeur italien naturalisé français a souhaité "rendre hommage au grand répertoire de la musique symphonique" en tant que "passionné spectaculaire pour les symphonies", nous confie-t-il.

Immersion symphonique a été créé par Romuald Boissenin pour la scénographie, Guillaume Bertrand pour la technologie (invisible) et Jacopo Baboni Schilingi pour la musique.

