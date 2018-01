Très Accessible, l'acteur s'est prêté au jeu des selfies avec son public venu en nombre le voir. Plus de 300 personnes ont fait le déplacement pour cette avant-première bisontine.

Beaucoup de rires, un peu d'émotion. A la fin de la séance, le film a été très applaudi. "C'est un film qui donne une belle lecon de vie !" s'est exclamé Anne, une spectatrice venu voir le film en famille. "Ne jamais renier son passé, ni sa famille, malgre la vie qui nous fait avancer... J'ai beaucoup aimé !"

Synopsis La Ch'tite famille

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D'autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch'ti que jamais !