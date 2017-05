De jeunes bénévoles dans la peau de Vauban pour restaurer la Citadelle…

Un chantier d'une vingtaine de jeunes bénévoles bisontins et d'ailleurs, se déroulera du 8 au 22 juillet 2017 à la Citadelle de Besançon. Organisé par la Ville, ce sera l’occasion pour ces jeunes d’en apprendre plus sur le patrimoine local, la restauration de monuments et de vivre une expérience humaine.