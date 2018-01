De la neige prévue cette nuit en Franche-Comté...

Ca y est, la neige revient progressivement en Franche-Comté ce mercredi dans la nuit. Il faudra donc s'attendre à se réveiller sous un léger manteau blanc. Les flocons seront cependant de courtes durées, car la pluie se généralisera jeudi.



Pour mercredi, les températures seront comprises entre 3 et 7°C le matin à Besançon et Lons-le-Saunier, entre 2 et 5°C pour Belfort 3 et 6°C à Vesoul.