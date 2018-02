Thibaut Pinot au départ de la Transjurassienne

Le champion cycliste franc-comtois (FDJ), Thibaut Pinot, sera au départ de la plus célèbre course de ski de fond le dimanche 11 février 2018. Accompagné et son frère et entraineur Julien, il a décidé de s'engager sur la distance reine de l'épreuve aux côtés des skieurs de l'association La Sapaudia qui sensibilise au don de moelle osseuse.