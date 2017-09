De nombreux embouteillages à Besançon ce jeudi soir

"D'habitude, on a des bouchons vers 17 heures, mais là, ce ne sont plus des bouchons, on a carrément les bouteilles !", nous écrit une lectrice de maCommune.info qui a de l'humour malgré son agacement.

D'après un témoignage d'un autre témoin, "j'ai mis 55 minutes pour me rendre à Chateaufarine au départ du centre-ville peu après 16 heures, puis 45 minutes pour revenir en ville".

Un accident nous a été signalé par une alerte témoin au niveau du stade Léo Lagrange.

Du côté de Beure, la voie des mercureaux est fermée dans le sens de la descente.