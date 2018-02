Décathlon Besançon recrute des responsables de rayon

Le Métier

Au sein d'un magasin, responsable de l'activité commerciale de votre rayon, vous prenez en charge le recrutement, la formation et l'animation de votre équipe.

Passionné par le client, vous élaborez et animez votre projet commercial grâce à une bonne gestion de vos stocks, de vos linéaires et de vos gammes de produits. Garant de votre compte d'exploitation et véritable patron de votre activité, vous développez et gérez vos ressources en toute autonomie.

Profil

De formation supérieure et/ou ayant déjà une première expérience professionnelle, passionné de sport, vous souhaitez exercer un métier de manager.

Homme ou femme d'action, vous savez prendre des décisions. Vous avez des convictions, un optimisme à toute épreuve qui souhaite mener le changement. Vous avez un bon équilibre entre bienveillance et exigence, qui ose exprimer ses accords et désaccords. Et bien évidemment vous êtes passionnés par le sport et par les gens.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre alors, n'hésitez pas à postuler pour travailler en tant que responsable de rayon dans notre magasin Decathlon Besançon.

Comment postuler ?

Il suffit de postuler par mail avec CV et lettre de motivation : thibault.delfraissy@decathlon.com