Décès de Barika à Besançon : le dernier hommage d'un écrivain bisontin...

"Barika est mort…

Je suis allé soutenir les solidaires de migrants au Bol d'Air (local occupé pour accueillir des familles réfugiées), rue d'Arènes. J'avais dans la tête de participer à leurs festivités sur place, puis à la déambulation.

Je m'approche, un trompettiste joue l'air du "jeune facteur est mort", de Moustaki. Une chanson triste. Je lui fais un signe d'amitié, mais ça le laisse impassible. Soudain,je vois approcher Leslie, le visage grave. Leslie est l'une des principales responsables du collectif. D'habitude elle affiche toujours un sourire optimiste à toute épreuve. Je lui lance la boutade de circonstance : "Alors quand est-ce que je t'apporterai des oranges en prison?" (allusion au procès en cours pour cause d'occupation "illégale" de locaux vides). Mais au lieu d'en rire, elle me jette à la figure "Barika est mort !". Quoi? Barika? Leslie se rend compte que ça me bouleverse, elle essaie de s'excuser en disant qu'elle venait juste de l'apprendre...

Je lui tourne le dos, et je m'éloigne pour ne pas gâcher la fête à ces réfugiés ravis de déambuler en musique tout à l'heure dans les rues de Besançon. Au vu et au su de tous.

Je m'éloigne dans un incroyable bouleversement. Pourtant il s'agit d'un vieil homme, très vieux.

Un peu plus tard je reviens. Une des bénévoles qui avait assisté à notre échange, me dit d'une tendre voix: "Oh comme vous avez le cœur triste !". Et Leslie est venue s'excuser, alors qu'elle avait mille choses à faire... Je raconte deux ou trois petites choses à la dame, mais je me rends compte que ma place n'était pas là.

Je quitte les lieux et je rejoins la rue de la Madeleine, jusqu'au boui-boui de Barika. Quelques clodos dans le désarroi (car Barika nourrissait en premier les clodos du quartier).

Il y a deux ou trois ans, j'avais convaincu deux vieux copains marocains (Hamid et Salah) qui, tout comme moi, avaient connu Barika du temps où il vendait les sandwichs vers la Fac. On y allait un jeudi par mois, et on se mêlait à ses impossibles clodos. On payait à tour de rôle, et tenez-vous bien, quand c'était mon tour, Barika me faisait payer moins cher. Ça ressemblait à un privilège, mais en vérité il devait penser que j'étais toujours aussi... démuni... que du temps de ces lointaines années... si maigres, mais si heureuses...

C'est à cette époque qu'il nous avait raconté une belle anecdote. Un jour un Monsieur en costume cravate était venu le voir dans son boui-boui de rien, mais d'un cœur gros comme ça. Et ce monsieur lui avait dit que ça faisait quelques heures qu'il cherchait son vieux camion vers l'Université. Cet homme-là, vice- président d'une grosse entreprise internationale, était revenu à Besançon dans les années 2010, pour s'acquitter d'une dette qu'il avait envers Barika... dans les années 70. Il était revenu exprès pour lui payer en retard de sandwichs non payés... en ce temps-là. C'est dire...

Un grand bienfaiteur s'en est allé. De tout Besançon il est sans doute le restaurateur le plus riche de promesses : " je te paierai la semaine prochaine" qui se transforme en "mois prochain" pour s'aligner de mois en mois, de loin en loin...

Un homme modeste, humble, qui avait nourri des générations d'étudiants étrangers en mal de bourse. Avant de s'installer à Battant, un quartier populaire (aujourd'hui un peu bobo tout de même), pour y nourrir les clodos. Dans son petit restaurant qui ne ressemblait à rien, Barika faisait tout, tout seul. Il nous disait qu'il commençait tous les jours à 5h du matin. Il nous avait aussi dit que les islamistes faisaient

souvent pression sur lui pour ne plus vendre l'alcool, mais qu'il les envoyait balader, à chaque fois...

Je l'avais évoqué dans mon vieux roman "le temps des chacals", mais surtout longuement plus tard, dans "Ô Besançon". Et dernièrement dans "J'attendais Anna"...

Adieu ami, père et frère et tout un monde à la fois."

Mustapha Kharmoudi, écrivain (le 23 décembre 2017)