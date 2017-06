"Cette personnalité très appréciée des Français aura fortement marqué la vie politique de ces 40 dernières années", indique la présidente. Et d'ajouter "Déportée dans un camp lorsqu’elle était encore enfant, elle est aussi un témoin historique des horreurs de la Shoah qui s’est éteint."

Christine Bouquin salue "la femme de convictions et de combats" et adresse à sa famille ainsi qu’à ses proches "ses plus sincères condoléances" dans un communiqué.