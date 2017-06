Bon plan shopping : un nouveau samedi piéton au centre ville de Besançon

Les "Samedis Piétons" sont l'occasion pour les Bisontins "de redécouvrir à chaque fois ce centre commercial à ciel ouvert de 1 200 enseignes" indique l'office du commerce de Besançon à l'origine de l'opération.

Voici les services et animations du Samedi Piéton du 10 juin 2017

Les "Bons Pas" : des achats contre des Bezac Kdo

Les chalands peuvent présenter le cumul de leurs achats du jour effectués chez les commerçants partenaires avec leurs tickets de caisse pour recevoir immédiatement des bons Bezac Kdo s'ils ont acheté pour un montant minimum de 75 euros.

Le principe :

Trois parkings à -50% et les parkings relais gratuits

Afin que les visiteurs profitent au maximum de leur journée, la Ville de Besançon propose une offre de parking à -50% l'heure de stationnement. Offre valable uniquement aux parkings Pasteur, Chamars et Marché Beaux-Arts de 11 heures à 19 heures.

De plus, les parkings relais seront gratuits et offriront à tous les passagers de chaque véhicule stationné un ticket journée Bus & Tram pour se déplacer facilement et gratuitement à Besançon du matin au soir ! (jusqu'à 7 passagers par véhicule)

Les rendez-vous du samedi piéton !