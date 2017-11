Découvrez les cinq produits de Bourgogne Franche-Comté récompensés au Miam !

Les Entreprises Alimentaires de Bourgogne Franche-Comté (EABFC) et le comité de la Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux (GPPR) organisent ensemble pour la 2ème année le concours régional des innovations alimentaires MIAM !. Les récompenses ont été remises lors de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon le 2 novembre au Quartier des Saveurs.