Le FC Sochaux termine la saison de Ligue 2 en 13e position. Sochaux a encore craqué. Florent Ogier et Florian Tardieu ont marqué à la 23e et la 42e minute de jeu. Mais c'est finalelemt l'Estac Troyes qui l'emporte avec trois buts inscrits en seconde période et qui en profite pour se qualifier pour le barrage. Rageant, une fois de plus

Réaction d'Albert Cartier (entraîneur de Sochaux) :

" C'est à l'image de notre saison. On prend l'ascendant, mais pas assez pour aller au bout. Avec des carences mentales qui nous font perdre un moment le fil de la rencontre. Troyes n'avait rien à perdre. Ils ont joué leur va-tout. Ce match résume notre saison. On a fait découvrir la Ligue 2 à des jeunes qui ont pu évaluer ce qu'était l'exigence d'un championnat. On a valorisé notre centre de formation par un investissement de nos jeunes joueurs dans notre Championnat."