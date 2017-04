Défaite sur le fil des handballeuses bisontines à Nantes

Nantes avait fini la saison à la cinquième place, juste derrière Besançon. Les deux équipes sont toujours au coude à coude après le premier quart de finale aller des play-offs.

Une défense en béton. Les Nantaises ont laissé un champ de tir très réduit aux Bisontines qui menait pourtant à la mi-temps. N'ayant qu'un but d'écart, tout est possible le 5 mai prochain au palais des sports de Besançon pour le match retour avec en ligne de mire, la demi finale et une qualification pour la coupe d'Europe !