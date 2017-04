Des tags, des serrures forcées et une voiture dégradée. Le local du Parti Communiste Français situé à Palente a subi plusieurs dégradations au cours de la nuit du vendredi 28 au samedi 29 avril 2017. Jean-Louis Fousseret a fait part de son indignation et condamne "avec la plus grande fermeté ces méfaits et qui vont à l’encontre des principes démocratiques qui animent notre société et qui heurtent les valeurs républicaines".