Délit de fuite après un accident : un jeune homme interpellé à l'entrée de l'école Cartannaz

L'accident s'est produit peu avant 10h15 sur la commune de Pouilley-les-Vignes. Un conducteur de seulement 17 ans n'a pas marqué l'arrêt au stop à l'intersection entre la RD 108 et la RD 70. Circulant en direction de Besançon, il a ensuite tenté de dépasser un véhicule, mais le percute. Terminant sa course contre une barrière en bois le long de la RD 70, le jeune homme en cause tente de s'échapper et s'enfuit en direction du collège Cartannaz à Pirey.

Selon des témoins, il a été vertement interpellé par les forces de l'ordre et menotté à l'entrée de l'institution Cartannaz en haut de l'escalier menant à la cour de l'établissement. Il est entendu par les gendarmes depuis la mi-journée.