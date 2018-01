Déploiement en cours des CRS devant la prison de Besançon

Le directeur de la prison de Besançon a demandé à la préfecture de faire intervenir les forces de l'ordre pour dégager l'accès de la prison. Les CRS sont intervenus vers 11h15 et ont bloqué les rues du quartier autour de l'établissement pénitentiaire dans l'objectif de lever le piquet de grève. Les grévistes sont partis de l'entrée de la prison sans heurt. Un camion est arrivé pour nettoyer et dégager l'entrée.

Le mouvement s'est véritablement durci depuis l'échec des négociations mardi avec la ministre Nicole Belloubet. Les trois syndicats, Ufap-Unsa (majoritaire), FO et CGT-Pénitentiaire, ont appelé à poursuivre le mouvement de blocage des établissements pénitentiaires. "Ma porte est toujours ouverte", a assuré sur LCI en fin de journée la ministre de la Justice Nicole Belloubet, rappelant que "la situation de l'administration pénitentiaire et des prisons ne date pas d'il y a six mois (mais) de plusieurs décennies".

Les 28.000 gardiens de prison jugent leur profession dangereuse, mal payée et mal considérée alors que les prisons souffrent d'une surpopulation chronique.

"Le mouvement est plus dur" a reconnu la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP). Au total, 122 établissements sur 188 se sont mobilisés. Le fonctionnement de 45 d'entre eux a été affecté, obligeant les forces de l'ordre à suppléer les surveillants. Du côté des détenus, le mouvement des gardiens provoque un "ras-le-bol", a indiqué l'administration

