Des animateurs périscolaires recherchés par la Ville de Besançon

Quel est le rôle des animateurs périscolaires ?

La Ville emploie chaque année environ 400 animateurs. Ils encadrent des groupes d’enfants avant et après l’école (matin, midi, après-midi) et leur proposent des activités à caractère éducatif favorisant le bien-être et le développement de l’enfant. Les accueils périscolaires sont déclarés en accueil de loisirs sans hébergement.

Une possibilité de se former au Bafa

À partir de septembre 2018, les effectifs comprendront 50% d’animateurs qualifiés BAFA (ou équivalent), 30% d’animateurs en cours de qualification et au maximum 20% d’animateurs sans qualification. Les personnes titulaires du BAFA ou équivalent seront recrutées en priorité. Pour les personnes qui seraient recrutées sans qualification, la Ville continue à offrir la possibilité de se former au BAFA gratuitement. Un animateur travaillant les trois temps d’accueil gagne environ 500€ par mois.



Info +