Des distributeurs de jus d'orange frais arrivent dans les entreprises à Besançon…

Trois enseignes bénéficient déjà des machines de Romain Adjakly (gérant) et Lucien Bernabeu (associé) : le magasin Leroy Merlin, Géant Casino à Chateaufarine et le Crédit Agricole. "L'idée nous est venue grâce à nos enfants", expliquent les deux associés. "Un jour, après leur sport, ils voulaient boire du jus d'orange mais ils n'ont trouvé que des distributeurs de soda". Un de leur ami avait d'ailleurs ce concept au Luxembourg et des enseignes commençaient à proposer ce type de service. "On s'est alors rendu compte que Besançon n'était pas à l'heure du jus".

Des oranges sans pesticide

Pour fabriquer leur jus d'oranges frais "Naturévous", se sont des fruits "sans pesticides ni conservateur" venant de Sicile, de France, d'Espagne, d'Amérique du Sud ou encore d'Afrique du Sud qui sont choisis. "Elles sont juste lavées". Les jus sont pressés en "trente secondes" afin de conserver "100% de la qualité de leur jus", soulignent les associés.

Comment procéder lorsqu'on est une entreprise ou un particulier ?

Il suffit de prendre contact avec la marque Naturévous sur le site internet : http://www.natur-e-vous.com/index.html. Concernant le distributeur, il peut :

être mis à disposition de l'entreprise avec une subvention et le prix est réduit de 1euros le verre de 0.20cl soit être implantée

être mis gratuite avec un jus d’orange de 0.20cl est à 2€.

être loué. Une formation continue gratuite sera dispensée sur le fonctionnement et l’utilisation de la machine.

Pour les particuliers, le presse-agrume sera disponible à partir de juillet 2018 et sera livré avec plusieurs kilos d'orange chaque mois.

Bientôt dans les lycées et universités ?

Les deux associés y réfléchissent : "Je me suis posté devant une université pour voir ce que les étudiants consommait comme boisson. J'ai vu qu'ils buvaient des sodas et autres boissons sucrées", explique Lucien Bernabeu. "Nous envisageons d'en distribuer dans ces endroits en janvier 2019".



Info +

Naturévous, 15a rue Tristan Bernard à Besançon