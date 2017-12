Des élèves bisontins suivent la trace de cinq tortues… à Madagascar !

Il s'agit de "notre premier projet de sensibilisation qui a démarré en avril-mai 2017 avec la pose de cinq balises GPS offertes par Luth Association sur trois tortues marines vertes et deux hawkills dans la zone nord de Madagascar", décrit Dr Boris Clément. L'objectif étant de "sensibiliser les enfants à la protection de la biodiversité", ajoute-t-il.

Une expérience dans plusieurs domaines…

Dr Clément et les six classes se rencontreront une dizaine de fois tout au long de l'année scolaire.

Si au premier abord, cette expérience est scientifique, elle est également mathématique, géographique et linguistique. "Lorsque nous prenons contact avec les scientifiques à Madagascar, les élèves doivent parler anglais, pour étudier les zones de déplacements, on utilise la trigonométrie", précise Dr Clément.

Les enfants peuvent suivre les trajets par satellite des animaux. "On a pu observer jusqu'à maintenant que certaines tortues restaient sur place mais que d'autres allaient jusqu'en Tanzanie !", explique le président de Luth.

Des projets socio-éducatifs sont également menés en parallèle par les enseignantes les éducatrices. Les membres de la team Luth assurent l'interface entre les scientifiques et les écoles/CHU.

"Ça marche super bien !"

Dr Clément est ravi : les élèves "sont très contents, le projet marche super bien", se réjouit-il, "c'est un projet qui leur parle". D'ailleurs, chaque classe a donné un prénom aux tortues pour les suivre tout au long de l'année : Khelonia, Eugénie, Donatella et la quatrième tortue n'a pas encore de prénom… ça ne saurait tarder ! La cinquième tortue devrait est "balisée" prochainement.

2018-2019, la vie des abeilles…

Pour faire suite à cette première expérience avec des enfants, Luth Association souhaite faire connaître au jeune public la vie des abeilles dans les ruches pour l'année 2018-2019.

A propos de Luth Association

Luth Association a été créée en octobre 2016. Elle est née du désir commun d’agir pour et avec les enfants, les adolescents au travers d’une passerelle entre le monde scientifique et le monde éducatif. Les projets retenus et soutenus par Luth sont à vocation environnementale afin d’expliquer les enjeux de demain aux plus jeunes, par le biais de projets et de missions scientifiques ayant pour objet la faune, la flore que ce soit à un échelon local, national ou international.

Infos +

Luth Association a financé les cinq balises posées sur les tortues dont le montant s'élève à 15 000€.

