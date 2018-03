Des foulards illustrés d'expressions japonaises, kézako ?

"Grâce à votre aide je franchis un nouveau cap et je vous en remercie chaleureusement", affichait Magali Pagnier sur la page Facebook Le Haut du Pagnier en septembre dernier après avoir reçu la somme escomptée sur Ulule pour mener à bien son projet.

Un projet réalisé par le financement participatif

Fraîchement sortie de son école de graphisme, la Franc-Comtoise s'est lancée à son compte afin d'être libre de créer ce qu'elle désirait : "j'ai décidé d'illustrer des expressions et c'est pourquoi j'ai naturellement choisi une expression mêlée à mon nom de famille pour lancer "Le Haut du Pagnier".

Magali a ensuite lancé sa campagne sur Ulule afin de financer l'impression lyonnaise en charge de ses tissus. Elle a ensuite pu présenter des échantillons de ses foulards au dernier festival japonais Otak'est à Pontarlier.

Différentes créations pour différentes utilisations

Quatre sortes de foulards illustrant quatre expressions ont été imprimées sur des tissus : "J'ai créé des tailles et couleurs différentes". La créatrice a notamment montré 30 manières d'utiliser son foulard via un jeu qu'elle a lancé sur son Facebook. Plus qu'un effet de mode, certaines utilisations du voile de coton ont permis de "cacher une cicatrice ou la protéger du soleil", indique-t-elle.

D'autres projets en vue ?

Magali a déjà une autre idée en tête : "après la collection japonaise, j'aimerais expérimenter d'autres techniques comme la sérigraphie pour pouvoir passer sur d'autres supports comme le cuir". Elle travaille notamment sur d'autres thèmes comme l'odyssée et Tintin. "A chaque fois que j'entends une expression, je la note dans un carnet et l'accompagne d'un petit croquis".



Info +

Le Haut du Pagnier