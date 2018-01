Des grues de chantier illuminées à Besançon…

Au départ, ces illuminations installées sur ces grues devaient simplement marquer les fêtes de fin d'année. Finalement le promoteur immobilier bisontin à l'origine de ces chantiers a choisi de conserver ces décorations, embellissant ces armatures métalliques pour leur donner un côté plus gai, plus ludique et agréable à regarder dans le paysage urbain.

Des grues visibles à plusieurs kilomètres…

Les guirlandes utilisées sur ces trois édifices temporaires sont éclairées par des LED, peu énergivores, pour limiter la consommation d'énergie. Seule la "flèche" des grues est décorée. Toutefois, entre 180 et 250 mètres de guirlandes ont été nécessaires sur chaque grue pour un rendu visible à plusieurs kilomètres !

C'est une société de Chaudfontaine spécialisée dans la maintenance des grues et les travaux acrobatiques qui a installé ces dispositifs lumineux.

Infos +

Le responsable de ces décorations, dans un but esthétique et suite aux remarques positives de son entourage, a décidé de les conserver pendant encore quelques mois…