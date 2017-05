Des mini-vélocités au parc Micaud : gare à vos doigts de pied !

Le soleil et les promeneurs de tout âge ont envahi le parc Micaud. Parmi eux, les petits cyclistes équipés de leurs casques rouges se frayent un chemin semé d'embûches. Avec ou sans roulette, avec ou sans pédalier, de petite, moyenne et grande taille, les vélocités sont ouverts à tous ceux qui veulent s’adonner à une promenade dans le coloré parc Micaud. Comme lors de la précédente édition, une centaine de locations étaient programmée. En milieu d'après-midi, ils étaient une quarantaine à pédaler.

"Il est possible de faire du vélo avec ses enfants en ville"

“Le premier objectif est de faire parler de vélocité, du fait que c’est une solution à la fois économique et écologique pour les déplacements du quotidien" indique Anthony Poulin, conseiller municipal en charge de la vie étudiante et des mobilités. "Le deuxième objectif est de montrer qu’il est possible de faire faire du vélo à ses enfants en ville. Très prochainement, lorsque nous aurons fini la piste cyclable qui mène à Chalezeule, il sera possible de se déplacer à vélo entre le Parc Micaud et Chalezeule de manière sécurisée...”