Des œuvres de la collection du Frac Franche-Comté exposées à Paris, à Lyon, en Suisse…

Au Centre Pompidou…

Pour ses 40 ans, le Centre Pompidou invite les Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) à intégrer le nouvel accrochage du musée. Une sélection d’œuvres des 23 Frac émaillent le nouvel accrochage des collections contemporaines au gré d’un parcours baptisé Invitation. Les artistes ont été choisis pour mettre en évidence des œuvres ne faisant pas encore partie des collections du Musée national d’art moderne. Ainsi, deux œuvres d’Hubert Duprat de la collection du Frac Franche-Comté ont intégrées ce nouveau parcours.

À partir du 20 septembre 2017

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou – Musée national d’art moderne, rue Beaubourg 75004 Paris

À Porrentruy…

Florence Jung a été invitée par le Frac Franche-Comté et l’espace d’art contemporain (les halles) à Porrentruy à concevoir un projet entre – et avec – les deux institutions. Prenant pour point de départ la collection du Frac, elle propose une performance en continu qui aura lieu aux halles, tous les samedis et dimanches de 10h à 18h, du 23 septembre au 22 octobre. Ce projet explore la capacité de certaines œuvres d’art à générer des discussions et à devenir des narrations sur elles-mêmes, potentiellement digressives, parfois discordantes, souvent irrésolues.

Du 23 septembre au 22 octobre 2017

Espace d’art contemporain (les halles), rue Pierre Péquignat 9 2900 Porrentruy Suisse

En partenariat avec le Centre des Monuments nationaux et le Palais de Tokyo…

Le Frac prête l’œuvre Souffle de Susanna Fritscher pour l’exposition Le monde est empli de résonances, un partenariat du Centre des monuments nationaux et du Palais de Tokyo. Cette exposition collective en deux volets a lieu dans deux lieux emblématiques du patrimoine historique situés en Auvergne : le cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay et le château de Villeneuve-Lembron.

Jusqu'au 10 octobre 2017

Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay - 3, rue du Cloître 43000 Le Puy-en-Velay

À Lyon…

Le Frac prête une des œuvres phares de sa collection, Float de Robert Breer, à la Biennale d’art contemporain de Lyon Mondes Flottants. Empruntant son titre au mot japonais ukiyô, qui envisage le monde dans son impermanence et dans son processus de renouvellement, sources de liberté et de créativité, la Biennale place au cœur de ses enjeux les attitudes libertaires d’artistes, qui ne cessent de repousser les limites de l’œuvre d’art afin de l’ouvrir, encore davantage, sur le monde.