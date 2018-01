Des perceuses et des tronçonneuses retrouvées dans un squat à Besançon

C'est la police municipale qui a constaté le squat du bâtiment et a prévenu la police nationale. Les policiers ont alors découvert que les deux individus s'étaient installés avec le "nécessaire à vivre" mais pas que…



Lors de la visite des lieux, plus de 80 objets pour le moins insolites ont été découverts : quatre téléviseurs, six ordinateurs portables, un téléphone ainsi que du matériel de chantier soit 10 tronçonneuses, 12 perceuses et trois chargeurs de batterie de voiture, des scies circulaires, une mèche de 28mm, un burin, un sac avec des lampes frontales...



Ces deux hommes sont connus des forces de l'ordre.



Les individus ont été présentés cet après-midi au parquet de Besançon en vue d'une ouverture d'information judiciaire.