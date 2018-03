Des routes praticables mais verglacées par endroits

Secteur Besançon :

Conditions de circulation normales sur l'ensemble du secteur

Routes sèches - T° -3° à +1°c-

Conditions hivernales, restez prudents



Secteur de Montbéliard :

Conditions de circulation normales sur l'ensemble du réseau

Routes sèches

Températures entre 0° et -5°C. Restez prudents



Secteur Pontarlier :

Les chaussées sont sèches sur l'ensemble du réseau.

T° -6 à -2°C. Adaptez votre vitesse, restez prudents.

Point météo :

Ce matin, sur la moitié nord du pays, la bise de nord apporte un temps très froid sous un ciel variable. Le vent atteint parfois 70km/h en rafales en bordure de Manche. Des nuages s'annoncent par le nord et apportent parfois quelques flocons. Les éclaircies seront plus généreuses sur le centre du pays ce matin. A l'inverse, cet après-midi, les nuages gagnent le Centre et des éclaircies généreuses reviennent par le nord-est.

Sur le Sud-ouest, le temps maussade de la matinée laissera percer quelques éclaircies l'après-midi. La neige se limite au relief des Pyrénées et très localement de la Montagne noire. Sur le Languedoc-Roussillon, la tramontane devient forte en journée avec des rafales de 80 à 100km/h.

Autour de la Méditerranée, le ciel sera parfois voilé. Le mistral se mettra aussi en place, atteignant des rafales de 90km/h l'après-midi. En Corse, le temps restera instable avec des averses parfois orageuses et de la neige au dessus de 1000 puis 800m d'altitude.

Les gelées sont marquées dans le Nord-Est et sur l'Auvergne avec -2 à -7 degrés. Elles restent faibles ailleurs sur la moitié nord. De faibles gelées sont également observées sur le Centre-Est. Ailleurs, les minimales sont comprises entre 0 et 3 degrés, 2 à 9 dans le Sud-Est. Les maximales, en légère hausse au nord, s'échelonneront entre 3 et 7 degrés sur le Nord-Est, 6 à 10 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 11 à 13 degrés en bord de Méditerranée.