Des vélos à assistance électrique à Besançon ?

"Cet anniversaire est peut-être l'occasion d'aller plus loin avec des nouveaux systèmes", explique le maire de Besançon. "Les vélos seraient équipés de batteries portables personnelles sur l'ensemble du parc si cela venait à se faire". L'idée serait donc de ramener sa batterie chez soi le soir pour la charger et de la remettre dans le vélo le lendemain. "Quand vous habitez au centre-ville et que vous voulez monter travailler à la Bouloie, à Planoise, dans la zone des Marnières cela permettra d'arriver sans être transpirant", souligne Jean-Louis Fousseret.

Vélocité : où en est-on ?

Mise en circulation le 25 septembre 2007, vélocité a comptabilisé 1,7 million de locations soit "40 fois le tour de la terre", précise le maire. 250 tonnes de CO2 ont été économisées. "C'est le prix le plus attractif en France et en Europe. Nous avons besoin de la conviction d'une ville pour se déployer", a notamment souligné Jean-Charles Decaux.

Info +

Pour les dix ans de vélocité, la styliste Bisontine Afyda Antara a réalisé le revêtement d'un vélo entièrement en cuire.