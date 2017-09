Des voies de bus souterraines sous la place du 8 septembre à Besançon ?

Les visiteurs vont découvrir une trentaine de projets d'architectes insolites au fil du temps. Certains projets sont "brutaux" comme l'explique Michel Hitter, responsable du service des archives, "il a été envisagé de détruire l'église Saint Maurice pour aligner la rue de la bibliothèque", explique-t-il. "Ces projets auraient pu transformer notre ville", précise Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon.

Un long travail a été effectué pour rassembler ces pièces d'histoire : "les archivistes et la Drac (ndlr : direction régionale des affaires culturelles) ont aidé les communes à numériser un grand nombre des documents" explique Raphaël Bartolt, le préfet du Doubs.

Un plan d'extension et d'embellissement

Les lois de 1919 et 1924 voulaient que les villes de plus de 10.000 habitants se dotent d'un plan d'extension et d'embellissement. C'est ce qu'a tenté de faire l'architecte Maurice Boutterin en demandant en 1926 des prises de vues aériennes pour effectuer des travaux d'envergures : prolonger la rue de la préfecture et celle de Lorraine, édifier un monument à la gloire de Victor Hugo sur la colline de Bregille et le remblaiement de la gare d'eau pour réaliser des terrains de jeux. "C'était la naissance des préoccupations urbanistiques", précise lors de la visite Henry Ferreira Lopes, le directeur des bibliothèques municipales et des archives.

Des projets insolites

D'autres projets sont présentés sous formes de croquis, maquettes et plans à la salle d'exposition de la bibliothèque. Voici une sélection des projets qui auraient pu transformer Besançon :

Des bus sous la Place du 8 septembre

Création d'un centre-ville à la gare Viotte (fin des années 60)

Un centre commercial international aux Prés de Vaux (1991)

Une piscine à Canot (1935)

Un Planétarium à la Citadelle (89-91)

Une place Granvelle repensée avec à l'intérieur de son Palais le musée des Beaux-Arts(1912-1914)

La démolition du Kursaal (68-74)

