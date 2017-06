La Saône-et-Loire souhaite "fonctionnariser" des médecins généralistes pour lutter contre la désertification médicale dans le cadre d'un centre de santé départemental et "multi-sites", une première en France. Le rapport d'intention présenté jeudi 22 juin 2017 par le président du conseil départemental, André Accary (LR), lors d'une assemblée plénière de la collectivité, prévoit de recruter et de salarier une trentaine de praticiens sur les secteurs les plus en manque.