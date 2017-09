Détonation, l'incontournable festival de la rentrée à Besançon

Sold Out ! Une bonne dizaine de personnes se sont fait avoir. Pensant trouver des places au guichet ou à revendre pour la soirée, elles étaient à la quête du sésame pour entrer sur le site de la friche de la Rodia. Mais tout est complet. Les têtes d'affiche y sont certainement pour quelques choses : les très attendus Bigflo et Oli qui se sont prêté au jeu des selfies et des autographes avec son public après le concert et un le bondissant Rilès tout en énergie sur scène en distillant ses conseils dès le début du concert "C'est 100 % maison ! Si tu veux faire quelque chose dans la vie, fais-le-toi même, car personne ne t'aidera…"

À l'arrivée on entend tout le cri de la jeunesse venu voir leurs fans sur la scène de la Citadelle. Ça bouge, ça saute dans tous les sens sur scène comme sur le parterre. Une énergie communicative.

Tous les ans le festival Détonation s'étoffe s'embellit, mais conserve son esprit simple, sympathique, généreux et efficace. Les scènes bien pensées permettent au public de profiter du site dans une ambiance et un décor naturel et urbain à la fois. Preuve du succès la jauge de 4.500 festivaliers sera à nouveau atteinte ce samedi soir…

Samedi 30 septembre (sold out)

C'est sans aucun doute que l'artiste à ne pas manquer sur scène pour cette dernière soirée : Vitalic, soit le Monsieur electro à la française, héritier de la French Touch. "Il propose un show impressionnant qu'il ne faut absolument pas manquer", suggère Simon Nicolas.

L'autre tête d'affiche à voir à Détonation est le duo Her, groupe français qui cartonne aux États-Unis dans un style new soul, sensuel et délicat. Malgré le décès de l'un des acolytes, Simon Carpentier, il y a un mois, la tournée de Her se poursuit avec un artiste remplaçant (présent depuis plusieurs concerts) en hommage.

Et pour énerver le tout, le groupe de jeunes rockeurs alsaciens qui retournent tout sur son passage et qui séduit les vieux loulous comme les plus jeunes, Last Train se produira lors de la dernière soirée de Détonation.

Les "coups de cœur" de La Rodia :

Fai Baba (trance musicale)

Lysistrata (math rock)

Carte blanche à Komorebi, projet musical de deux Bisontines, Claire et Clara, soit une lumière aux reflets de musique électronique, percussions émotives et voix captivantes. Au programme de cette carte blanche les artistes à ne pas manquer sont :

Polo & Pan

Agar Agar

La Boocle

Renart

Samedi 30 septembre à partir de 14 heures à La Rodia (gratuit)

Conférence "Manchester United" + showcase DBFC

"Les enfants sont méchants" (spectacle jeune public dès 6 ans par la compagnie du Brouillard)

Conférence "La politique énergétique du Vladkistan"

Tournoi de flash pétanque

Atelier Beatmaking avec Miqi O.

Jeux (GuitarHero, retro gamming…)

Infos +

Festival Détonation

Les 28, 29 et 30 septembre 2017

Ouverture des portes à 19 h 30 tous les soirs sauf samedi à 18 h 30

Friche de La Rodia – avenue de Chardonnet à Besançon