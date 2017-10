Deux accidents à la Cluse et Mijoux à moins de 10 minutes d'intervalle...

Les sapeurs pompiers du Doubs sont intervenu pour un premier accident survenu vendredi 27 octobre 2017 à 17 h 15 au hameau la gauffre à la Cluse et Mijoux entre une camionnette et deux voitures. Le second s'est produit moins de 10 minutes plus tard au même endroit entre un poids lourd transportant du vin jaune et une voiture.