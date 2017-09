Pontarlier-Vallorbe : les associations d'usagers s'inquiètent de l'avenir des prestations ferroviaires

" On assiste à un véritable démantèlement de l’offre en transports publics destinée aux pendulaires frontaliers alors que le besoin potentiel est énorme. Les autorités suisses comme françaises ne cessent d’appeler à un nécessaire transfert modal, le réseau routier étant déjà saturé matin et soir, l’offre proposée correspond de moins en moins aux besoins", expliquent la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports de Bourgogne Franche-Comté (Fnaut) et l'association Transport et Environnement Section Vaud (ATE).

Ce qui est demandé par les associations :