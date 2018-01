Deux braquages en trois jours au bureau de tabac Le Rallye à Besançon

Vers 19h00 ce lundi, trois individus ont tenté de voler le bureau de tabac Le Rallye à Besançon. Quelques jours avant, les voleurs avaient réussi à prendre la fuite avant que la police ne soit prévenue. Cette fois-ci, des témoins ont pu appeler les forces de l'ordre qui patrouillaient à proximité.

Les policiers ont ainsi interpellés deux braqueurs et un guetteur, tous mineurs (nés entre 2000 et 2001) et connus des services de police.

Les auteurs pourraient être les mêmes que ceux du premier vol le 5 janvier dernier. Des éléments ont été retrouvés à leur domicile. Ils nient les faits.