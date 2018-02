Deux carrefours du tramway équipés de flèches orange à Besançon

Le carrefour de la rue du Polygone et de la rue de Grette ainsi que celui de la route de Franois ont donc été équipés d'une flèche orange afin de "répondre aux nombreuses demandes d’usagers et améliorer le trafic et les temps d’attente des automobilistes", explique la ville de Besançon.

Ces modifications ont été acceptées par les services de l’État après étude et validation du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG). Ce service est le garant de la sécurité des métros, tramways, chemins de fer touristiques et secondaires en France.