Deux hommes se battent à l'arme blanche à Planoise

Deux hommes se sont réciproquement agressés ce lundi rue de Savoie à l'aide d'une arme blanche. Le premier, âgé de 28 ans, a été moins blessé que le second âgé 23 ans. Le contentieux reste flou. L'un expliquant avoir été agressé gratuitement et l'autre disant ne plus se rappeler de l'agression.

Selon les premiers éléments, le second pourrait être atteint de troubles psychiatriques. Il se trouve encore à l'hôpital de Besançon. Un juge d'instruction a été saisi de l'enquête.