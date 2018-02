Deux individus interpellés pour des vols de brosses à dents électriques

Deux Géorgiens, âgés de 26 et 29 ans, ont mené plusieurs vols à l'étalage dans la région. Ils ont finalement été interpellés ce jeudi soir et ont été jugés sur quatre faits de vol de brossettes et brosses à dents électriques. Les faits se sont produit sur plusieurs magasins de Baumes les Dames et des pharmacies.

Un des deux individus est notamment convoqué à la fin du mois 20 autres vols. Il a été condamné à six mois en mandat de dépôt et confiscation du véhicule. Son collègue a, lui, été condamné à deux mois en mandat de dépôt.