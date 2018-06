Les deux kayakistes ont été pris dans les remous au niveau de la chute d'eau du barrage de Morteau ce dimanche. Les victimes ont été secourues par Dragon 25 et les équipes spécialisées du Grimp 25 (Groupement de reconnaissance et d' intervention en milieux périlleux) et nautique. Après avoir été hélitreuillées, elles ont été auscultées par le médecin du SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation).