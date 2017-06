Exercice de secours : deux lignes de tramways Ginko perturbées à Besançon suite à un accident

Les lignes 1 et 2 du réseau de tramways Ginko sont perturbées depuis 10h environ ce jeudi. Plus de précisions :

Hauts du Chazal <-> Chalezeule : circulation interrompue

Hauts du Chazal <-> Gare Viotte : circulation interrompue

Mise à jour ce 15 juin 2017 à 11h :

Le réseau Ginko a organisé un exercice sur le tramway en coopération avec le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et la police nationale dans le cadre des préconisations réglementaires.

L’objectif d’un tel exercice est de tester une fois par an la réactivité des équipes de secours et de Besançon Mobilités face à des événements graves impliquant le tramway afin d’automatiser les pratiques et de corriger les éventuels dysfonctionnements.

Des exercices avaient été réalisés en juillet 2015 à proximité du pont Canot et en mai 2016 sur le secteur de Fort Benoit.

Le scénario qui a été mis en œuvre pour ce jeudi 15 juin 2017 est la simulation d’un choc latéral entre un tramway et un véhicule léger sortant de la caserne des pompiers Brûlard entre les stations Rosemont et Brûlard. Dans cet exercice, les services de secours doivent "procéder à une désincarcération du conducteur VL bloqué dans sa voiture et un contrôle de l’ensemble des passagers présents à l’intérieur du tramway", est-il indiqué. Cet exercice permettra aussi à l’ensemble des pompiers présents sur place de tester le nouveau matériel de désincarcération. Le trafic du tramway est bloqué dans les deux sens et le plan B est déclenché. Le trafic voiture est neutralisé dans le sens Rosemont – Polygone. Pour que la simulation soit la plus réaliste possible, très peu de personnes des équipes de Besançon Mobilités étaient informés de l’exercice.